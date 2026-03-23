美空書店の店長である木嶋は、自分の残業代を本部に申請していなかった。経費削減して利益を出さないと、店舗が無くなってしまうからだった……。【続きを読む】「万引きだ！」書店から本を盗んだ少年VS追いかける店長…追跡劇の“意外な結末”とは第16話〈後編〉へ続く〈「万引きだ！」書店から本を盗んだ少年VS追いかける店長…追跡劇の“意外な結末”とは〉へ続く（河野別荘地,水生大海）