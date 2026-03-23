〈「店長が描いたんです」手作りポップで売り上げもアップ！ カリスマ書店員の“隠れた営業努力”〉から続く 木嶋店長は書店の売上を伸ばすため、手書きのポップを店内に飾るなど、ひとり奮闘を続けていた。ヒナコも手助けができないかと、知恵をしぼるのだが……。【コミック】「ひよっこ社労士のヒナコ」第16話〈前編〉を読む次回は4月20日（月） 6時に更新予定です。『ひよっこ社労士のヒナコ1』好評発売中です。（河