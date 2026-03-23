名古屋鉄道小牧線--。【写真多数】​23年前に地図から消えた…名鉄小牧線「上飯田〜味鋺」“幻の地上区間”の痕跡を見る名古屋市北部から濃尾平野を一路北を目指して犬山へ。沿線には春日井市や小牧市といったベッドタウンが並ぶ、いわば典型的な名古屋郊外の通勤通学路線である。小牧市内には東名高速道路が東西に通り、物流基地や工業団地も抱えている。さらに沿線を歩いていると、時折上空に飛行機が飛んでいるのを