102歳を迎えた作家の佐藤愛子さん。現在は介護施設に入られていますが、自身の「家」への思い入れはとにかく強かったといいます。【画像】佐藤愛子さんの自宅の庭。離婚後、芝生をはがし、元夫が愛したバラも抜いて自分好みに改造。佐藤さんが結婚後、太子堂に新居を買ったのは1957年のこと。夫の借金で「三番抵当」までついた自宅を、夫が逃げた後も「書く」ことで守り続けてきました。94年に二世帯住宅として建て直しますが