ウォルト・ディズニー・ジャパンから、映画『トイ・ストーリー5』が2026年7月3日(金)に全国公開されます。1996年3月23日の日本公開から30周年を記念した、特別映像が解禁されました。ウッディ役の唐沢寿明とバズ・ライトイヤー役の所ジョージによる対談も収録された、ファン必見の映像となっています。 ディズニー・ピクサー映画『トイ・ストーリー5』特別映像 公開日：2026年7月3日(金)全米公開日：2026年6月19日