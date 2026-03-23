日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆その刀は“なまくら”かユニバーサル・スタジオ・ジャパンをV字回復させたマーケティング集団「刀」の森岡毅CEOが窮地に立たされている。屋内型テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」のオープニングセレモニ