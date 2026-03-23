群馬県上野村で発生した山林火災は、延焼が拡大するおそれがあるとして、きのう夜、近くの住民に対し再び避難指示が出されました。おととい昼前に発生した群馬県上野村の山林火災は、これまでにおよそ72ヘクタールが延焼しプレハブ小屋1棟が焼けましたが、けが人は確認されていません。村はきのう午前7時、近くの住民に出していた避難指示をいったん解除しましたが、風向きが変わったことなどから延焼が拡大するおそれがあるとして