日本テレビ系『幸せ！ボンビーガール』の人気企画「上京ガール」が、24日放送の同局系『DayDay.』（月〜金前9：00）で5年ぶりに復活する。【写真】幸せいっぱい！武尊＆川口葵が2ショット公開2011年から21年まで日本テレビで放送していた『幸せ！ボンビーガール』は、お金がなくても幸せな人生を送る女性“ボンビーガール”を紹介する番組。中でも大人気だった名物企画が「上京ガール」で、地方から東京へ夢を抱いて上京する