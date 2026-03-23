歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。３月生まれの人たちへ、花の画像を添えて誕生日を祝うメッセージを綴りました。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「人が傷ついて辛い時、無理に言葉を引き出すのではなく、言えるときまでそっと待つこと」「たとえ何も語らなくても、ただ寄り添い続けること」ＳＮＳに綴る工藤静香さんは「3月生まれの皆さんお誕生日おめでとうございます。」と、投稿。続けて「桜が美しく