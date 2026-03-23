俳優神木隆之介（32）が、北村匠海主演のフジテレビ系新月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（4月13日開始、月曜午後9時）に出演することが決定した。同作は、福井県の高校生たちが「宇宙日本食」として作り上げたサバの缶詰がJAXAに認証され、国際宇宙ステーションで宇宙飛行士が実際に食するという快挙を達成した歳月を描いた書籍「さばの缶づめ、宇宙へいく」が原案。北村が主人公の新米高校教師・朝野峻一を演じ、奇跡のような実