全通甲板を持つ3隻が集結海上自衛隊の掃海隊群は3月17日、日米共同訓練「アイアン・フィスト26」の様子を公式Xで公開しました。【画像】壮観！これが日米の「空母のような軍艦」3隻が並んだ様子です2月11日から3月9日にかけて実施された「アイアン・フィスト26」では、主に水陸両用作戦能力の向上を図るための訓練が行われました。自衛隊はこの訓練に、掃海隊群のほか、陸上総隊（水陸機動団、第1ヘリコプター団、第1空挺団