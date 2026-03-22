生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは3月中旬より、リプトン・ティーアンドインフュージョン・ジャパン・サービスが展開する世界No.1ティーブランド*「リプトン」のストレートティーパウダーを使用したコラボレーション商品「Liptonぬるだけ！贅沢ホイップクリーム」（レモンティー風味・ミルクティー風味の2種類）を販売開始しました。*ユーロモニターインターナショナル調べ；お茶および茶系飲料の合算カテゴリーに