マイボイスコムはこのほど、11回目となる「カップスープの利用」に関するインターネット調査の結果を発表しました。調査は2月1日〜7日、1万1,460人を対象に行われました。■カップスープを食べる場面1位は昼食メニューの1つとしてまず、カップスープを食べる人の割合は5割強となっています。頻度としては、カップスープを食べる人の2割強が週1回以上の回答をしています。カップスープで好きな味について尋ねてみると、「コーンスー