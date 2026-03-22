ピーチ・ジョンが展開するPEACH JOHNの妹ブランド「GiRLS by PEACH JOHN（ガールズ バイ ピーチ・ジョン）」では3月18日、「パワーパフ ガールズ」とのコラボレーションコレクションをピーチ・ジョン公式通販サイトおよび全国の店舗にて発売します。■3人のヒロインをイメージした下着・ルームウェア計3型同コラボでは、ブロッサム、バブルス、バターカップの3人のヒロインをイメージし、ポップなデザインにこだわった下着2型、ル