ぴあと日販セグモは3月20日〜22日、ららぽーと福岡にて「パンのフェス2026 in ららぽーと福岡」を共同で開催します。■「ブルーベリーブレッド」も数量限定で特別販売同イベントでは、全国から全15店の人気パン屋が集結。「パンのフェスアワード」でグランプリを受賞したクリームパンで知られる「パン工房ぐるぐる」のほか、1日で2,440個のカレーパンを完売した記録を持つ「パンプラス」、もちもちの“生”食感がベーグル専門店「