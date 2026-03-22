オンラインカウンセリングサービス「Kimochi」を運営するrementalはこのほど、20代〜50代以上の男女429名を対象に「ストレスサインに関する意識調査」を実施しました。その結果、「自分、ストレス溜まってるな」と気づく瞬間として最も多かったのは「イライラしやすくなる」（64.6%）で、2位「眠れない・寝つきが悪い」（44.1%）、3位「体調が悪くなる」（35.9%）と続きました。心と体の両面にストレスのサインが現れることが明ら