ヒルトン名古屋は、「スプリングランチ＆ディナービュッフェ〜南イタリアの美食とストロベリースイーツ〜」を3月12日から5月14日まで開催する。南イタリアをテーマに、伝統料理のシシリアンポークコトレッタ、イワシのベッカフィーコ・シチリア風パン粉焼き、ムール貝とオレンジのアグロドルチェなどレモンやオレンジを使用したメニュー、ナポリ風ズッパディペッシェ、チャンボッタ・南イタリア風彩り野菜のトマト煮込み、インサラ