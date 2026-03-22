dazzyは3月16日、モデル・インフルエンサーのPyunA.（ぴょな）さんがプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」から、新作ランジェリーの販売を、公式オンラインストアにて開始しました。■アシンメトリーなデザインのショーツも同ランジェリーでは、羽のようなカメリア刺繍を施したブラックとホワイトの2種類が登場。ショーツは、脚を長く美しく見せるアシンメトリーなデザインが特徴で、フルバックとTバック