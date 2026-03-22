グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店｢シュガーバターの木｣は4月1日から順次、「PEANUTS」とのコラボレーションアイテム第3弾を販売開始します。https://www.sugarbuttertree.jp/snoopy/ブランド誕生15周年を迎えた「シュガーバターの木」と、コミック誕生75周年を迎えた「PEANUTS」がコラボレーション。4月1日より、いよいよ待望の第3弾ラインナップが登場します！“パーティータイム！”な賑やかな雰囲気のス