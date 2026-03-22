RAVIJOURが展開するランジェリーブランドのLINGERIEAM（ランジェリアム）はこのほど、女優として活躍する谷口めぐさんによる「LINGERIEAM NEW COLLECTION」のビジュアルを解禁するとともに、掲載アイテムの販売をRAVIJOUR公式オンラインストアおよび全国店舗にて開始しました。■ノベルティキャンペーンも実施同コレクションでは、胸元に重なる花々をあしらったデザインによる「アメリア」シリーズと、花々の陰影で胸元をドラマテ