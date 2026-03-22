ニラックスが運営する「ニラックスブッフェ」では3月29日までの期間限定で、スイーツコーナーにて「宇治抹茶みつ」を提供しています。ニラックスHP：https://www.nilax.jp/■家族みんなで楽しめる！充実の食べ放題！色鮮やかな「サラダ」や「デリ」、カラッとジューシーな「鶏のから揚げ」や、トッピングなど自分好みの味で味わえる「うどん」や「ラーメン」などの豊富な麺類。さらに食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる