「最近、スマホを見る時間が増えて、目がかすむ」「老眼鏡が手放せなくなってきた」そんな変化を感じながらも、「年齢だから仕方ない」とあきらめていないでしょうか。実は老眼は“避けられない老化現象”というよりも、“日々の使い方の積み重ね”によって進み方が大きく変わります。放っておけば進む。しかし、正しくケアすれば遅らせることができる。『100歳アイ』（ダイヤモンド社）の著者として知られる眼科医・伊勢屋貴史さ