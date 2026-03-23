なでしこジャパンのスポーツマンシップに称賛が寄せられている(C)Getty Imagesリスペクト溢れる光景が話題だ。現地時間3月21日、サッカー女子アジアカップ決勝がオーストラリア・シドニーで行われ、日本代表「なでしこジャパン」は、オーストラリア代表に1-0で勝利。2014年ベトナム大会、2018年ヨルダン大会に続く2大会ぶり3度目のアジア制覇を決めたこの一戦では、プレー外の一幕も脚光を浴びている。 【動画】日本をアジア