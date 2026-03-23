名手アレクサンダー＝アーノルドもポジション争いではライバルの後塵を拝している(C)Getty Images来る3月31日（現地時間）に貴重な強化の場として“サムライブルー”との対戦を控えるイングランド代表。現地時間3月20日には、この3月の代表シリーズにおけるメンバー35名を発表し、国内での関心も高まっている。 【関連記事】揺れるW杯開催米国の攻撃を受けてFIFA関係者も混乱イラン・サッカー連盟会長は本音吐露「希望を持