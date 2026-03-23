群馬県在住の40代女性・Dさんは、二十余年の間、ずっとお礼を言いたいと思っている相手がいる。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちそれは、電車に乗っているときに助けてくれた男性だ。＜Dさんからのおたより＞25年くらい前の話になります。都内の友達に会うために、なれない電車に乗っていた時のことです。大して混雑していない車両でしたが、荒い息遣いのおじさんが横に来て、私の耳元で「はぁはぁ」と言い出しまし