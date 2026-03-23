2026年秋放送開始のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』の出演者が発表された。内容は、明治から昭和にかけて自由を求めて走り続けた作家の宇野千代をモデルとした物語である。主人公を演じるのは石橋静河。彼女が演じる宇野千代とは、どんな女性だったのか？【写真】早くも『ばけばけ』ロス、公開された次の朝ドラのメインビジュアル女性実業家の先駆者としても活躍した宇野千代1897年(明治30年)に山口県岩国に生まれた宇野千代