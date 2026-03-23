俳優の風間俊介（42）が23日、月曜パーソナリティーを務める日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。この日の放送をもって同番組を卒業することに言及した。「Oha!4NEWSLIVE」のエンディングで「ZIP!」と“中継”がつながるとメインキャスターの安村直樹アナウンサーが「『ZIP!』風間俊介さんが、今日で卒業ですか」と触れると、水卜麻美アナウンサーの後ろに風間が映り込んだ。すると、安村アナウンサーがフリ