◇プロ野球オープン戦楽天6-2巨人（22 日、東京ドーム）オープン戦最終戦を終えた巨人。試合後に、甲斐拓也選手と石塚裕惺選手が開幕2軍スタートになることが明らかになりました。石塚選手の2軍行きについて記者に問われた橋上秀樹オフェンスチーフコーチは、「これからのジャイアンツっていうところを考えれば、やっぱり何とかしたい。新生ジャイアンツっていうところの象徴でもあったので、監督自身もできればっていうような思