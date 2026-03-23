3月29日（日）中京競馬場で行われる、第56回高松宮記念（G1・4歳上オープン・芝1200m）の登録馬は下記の通り。春のG1開幕戦。連覇がかかるサトノレーヴなど22頭がエントリー。3年連続2着で今回がラストランのナムラクレアなど好メンバーが顔を揃える。【高松宮記念】サトノレーヴがG1初制覇…ナムラクレアはまたしても2着22頭がエントリーインビンシブルパパ58.0ウインカーネリアン58.0エーティーマクフィ58.0サトノレーヴ