3月29日（日）中山競馬場で行われる、第33回マーチステークス（G3・4歳上オープン・ハンデ・ダ1800m）の登録馬は下記の通り。交流重賞など上半期のビッグレースへ向けて賞金加算したい馬が集結。フェブラリーステークス5着のオメガギネスなど24頭がエントリー。【グリーンチャンネルC】オメガギネスが同レース2勝目…豪快に突き抜ける24頭がエントリーアクションプランヴァルツァーシャルオメガギネスコレペティトールサンデーフ