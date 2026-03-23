3月28日（土）中山競馬場で行われる、第74回日経賞（G2・4歳上オープン・芝2500m）の登録馬は下記の通り。有馬記念で波乱を巻き起こした中山巧者のコスモキュランダなど16頭がエントリー。【弥生賞】伏兵コスモキュランダが抜け出す…シンエンペラーは2着16頭がエントリーアスクナイスショー57.0エヒト57.0クリスマスパレード55.0コスモキュランダ57.0シャイニングソード57.0チャックネイト57.0ファウストラーゼン