3月28日（土）阪神競馬場で行われる、第73回毎日杯（G3・3歳オープン・芝1800m）の登録馬は下記の通り。未勝利でアルメリア賞を圧勝するインパクトを残したカフジエメンタールなど10頭。クラシックへ向けて賞金加算を目論む有力馬が集結。【アルメリア賞】未勝利馬カフジエメンタールが圧勝！武豊騎手と鮮やか初勝利10頭がエントリーアルトラムス57.0アンジュドジョワ55.0ウップヘリーア57.0カフジエメンタール57.0シー