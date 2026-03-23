3月24日（火）に高知競馬場で行われる、黒船賞（Jpn3・4歳上・ダ1400m）の枠順は下記の通り。前走の交流重賞を圧勝したダノンフィーゴは6枠8番へ。ここは断然人気が予想され勝ち負けの期待は大きい。高知の注目馬オタマジャクシも出走。発走は16時45分。【かきつばた記念】ダノンフィーゴが3馬身差完勝…川田「ポテンシャルで勝ち切ってくれた」JRA馬は5頭1枠1番オタマジャクシ牡4・56.0・永森大智雑賀正光・高知2枠2番ウインザ