ばんえい十勝は、3月22日の開催をもって、令和7年度の全日程（25開催・149日間）を終了したと発表した。発売金額の合計は548億7604万7100円で、前年の94.9％となった。本場入場者数は37万4970人で、前年度比96.96％。開催期間中は馬インフルエンザの発生やシステム障害、降雪の影響により一部開催中止となるなど、厳しい状況もあった。【NARグランプリ2025】メムロボブサップ関係者を表彰…歴代最多記録の王者、次走はばんえい