3月22日、帯広競馬場で行われた12R・ばんえい記念（BG1・4歳上・ダ直200m）は、阿部武臣騎乗の1番人気、メムロボブサップ（牡10・ばんえい・坂本東一）が勝利した。2着に2番人気のクリスタルコルド（牡7・ばんえい・西弘美）、3着にコウテイ（牡9・ばんえい・槻舘重人）が入った。勝ちタイムは3:18.8（馬場水分1.6％）。道中はメムロボブサップ、クリスタルコルド、アアモンドキーマン、コウテイが先行し、ダイリンファイター