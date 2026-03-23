ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』が、2026年7月3日（金）に全国公開される。これに先がけ、1996年3月23日の『トイ・ストーリー』日本公開から30周年を迎えたことを記念し、ウッディ役の唐沢寿明とバズ・ライトイヤー役の所ジョージによる対談映像が公開された。 ﻿ 『トイ・ストーリー』は、1995年に全米公開された世界初の長編フルCG