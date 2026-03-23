3月22日、水沢競馬場で行われた11R・あやめ賞（M2・3歳・ダ1400m）は、山本聡哉騎乗の1番人気、セイクリスティーナ（牝3・岩手・佐々木由則）が快勝した。5馬身差の2着にマイダスタッチ（牝3・岩手・櫻田浩樹）、3着にセローム（牝3・岩手・菅原右吉）が入った。勝ちタイムは1:30.4（良）。2番人気で村上忍騎乗、グランドライブ（牝3・岩手・菅原勲）は、6着敗退。1着セイクリスティーナ山本聡哉騎手「返し馬のフットワーク