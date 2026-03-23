エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】 エンゼルスー ドジャース（日本時間23日・エンゼルスタジアム）ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地で行われるエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場する。オープン戦初本塁打に期待がかかる。大谷は20日（同21日）のパドレス戦に「1番・DH」で出場し、3打数無安打に終わった。内容は三飛、空振り三振、空振り三振だった。ここまでオープ