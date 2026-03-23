3月22日、高知競馬場で行われた4R・ネクストスター西日本（3歳・ダ1400m）は、岡村卓弥騎乗の2番人気、カツテナイオイシサ（牡3・高知・雑賀正光）が勝利した。クビ差の2着にバウヴォーグ（牡3・高知・新子雅司）、3着にジョウショーボビー（牡3・高知・雑賀正光）が入った。勝ちタイムは1:32.1（重）。1番人気で吉原寛人騎乗、エンドレステイル（牝3・高知・打越勇児）は、10着敗退。レース序盤、人気を集めたエンドレステ