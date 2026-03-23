北朝鮮でいま、高校を卒業したばかりの少年たちに対し、「最前線部隊への志願」が半ば強制されていると、米政府系メディアのラジオ・フリー・アジア（RFA）が伝えている。各地で開かれる決意集会では青年同盟が主導し、事前に検閲された“志願発言”が読み上げられる。そこに自由意思の余地はほとんどない。集会では、ウクライナ戦争に派遣された兵士の母親まで登壇し、「命がけで最高司令官の命令を守った烈士を見習え」と訴える