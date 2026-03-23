元ＮＨＫでフリーの中川安奈が２２日までに自身のインスタグラムを更新。プロ雀士でモデルの岡田紗佳とのツーショットを公開した。中川は「フジテレビ『突然ですが占ってもいいですか？』大好きな番組に出演させていただきます」と書き始め、番組出演を告知。「しかも同い年の岡田紗佳さんと」とつづり、岡田とのツーショットをアップ。「岡田さんはフリーになってすぐから何度も番組で共演させていただいていて、密かに憧れ