◆オープン戦パイレーツ３―６レッドソックス（２日、米フロリダ州ブレーデントン＝レコンパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が２２日（日本時間２３日）、敵地のパイレーツ戦に「３番・ＤＨ」でスタメン出場し、２二塁打を放ち２打点の活躍を見せた。試合は６―３で勝った。吉田は初回１死二塁の第１打席で、昨季６勝の相手先発右腕ケラーに対し、高め直球を逆方向へ打ち返し、左翼ポール際への二塁打を放って先取点を