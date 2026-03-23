◇競泳 第101回日本選手権水泳競技大会(3月19日〜22日、東京アクアティクスセンター)女子400メートル個人メドレー決勝が22日に行われ、成田実生選手（明治大）が4分35秒93の記録で優勝を飾りました。今大会、200メートル個人メドレー、200メートル背泳ぎで惜しくも2位に終わり、悔しさをにじませていた成田選手。成田選手は最初のバタフライで3位につけると、背泳ぎでトップとの差を詰めます。後半の平泳ぎでスピードをつけると、2