「オープン戦、広島５−５ソフトバンク」（２２日、マツダスタジアム）広島・佐々木泰内野手（２３）が開幕４番に決定した。初回に自身“本拠地１号”となる先制２ランを左翼席へ。三回には同点の右前適時打を放つなど、３安打３打点の大暴れでオープン戦を締めくくった。新井貴浩監督（４９）は大役を託しつつも、「４番じゃない。４番目だから（チームを）背負う必要はない」と背中を押した。どんよりとした曇り空を佐々木