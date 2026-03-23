国際ソロプチミスト日田（佐竹邦恵会長）は17日、夢に向かって頑張る女性を応援する「夢を生きる賞」を、独学でWEBデザイナーを目指す大分県日田市高瀬の会社員大友ことみさん（37）に贈った。大友さんは日田三隈高を卒業後、福岡市の薬局に勤務。現在、3歳の息子を育てながら、在宅勤務を続けている。広報の仕事でチラシ作成を任されたことからデザインに興味を持ち、昨年5月からオンラインでWEBデザイナー講座を受講している