長崎県松浦市の新市発足20周年記念式典が22日、市文化会館であり、約500人が節目を祝った。2006年1月、松浦市と福島町、鷹島町が対等合併して誕生した。友田吉泰市長が「子育て世代に配慮した施策などにより、今後も住み続けたいまちを目指す」と式辞を述べた。本年度功労者として18人、2団体を表彰。4人と12団体に感謝状を贈った。19年に国内有数のアジの水揚げ量をまちおこしに生かそうと「アジフライの聖地」を宣言。20