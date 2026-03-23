地方選挙に電子投票を導入する自治体が増えそうだ。投票しやすさ、正確さを一層高めて定着させたい。電子投票は投票所にタブレット端末を置き、有権者は画面に表示された候補者名に触れて投票する。白票を選ぶこともできる。インターネットにはつながっていない。宮崎県新富町で、九州初の電子投票による町議補欠選挙があった。住民の多くは操作が簡単だと受け止めている。今月1日の開票作業は約3600人分の投票データをパ