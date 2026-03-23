佐賀県内で唯一の解剖嘱託医師として、遺体の法医解剖を担当する佐賀大医学部教授で医師の池田知哉さん（42）に、県警は感謝状を贈呈した。池田さんは約3年間のうち、県内で発見された約300体の解剖を行い、捜査に多大な貢献をしたことが評価された。法医学が専門の池田さんは同大に着任した2023年3月から嘱託医師を担当。犯罪性が疑われる場合などに必要な法医解剖を行い、死因や死亡推定時刻を特定する。昨年も強盗殺人や殺