注文停止中の超人気「高級ミニバン兄弟」がいよいよ受注復活!?2024年12月に一部改良を施したトヨタの人気高級ミニバン「アルファード」と「ヴェルファイア」が、今夏さらなるアップデートをされるとの情報が入ってきました。一体どのような変更が加えられるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「アルファード」“最安”仕様の「シンプルすぎる内装」です！ 画像で見る（30枚以上）トヨタの高級ミニバンとして