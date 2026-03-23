福岡県福智町金田のアーティスト高津利依さんが主宰するギャラリー「ギャリエプラス」で26〜29日、高津さんら作家6人が集う「会うとき春ギャリエプラスグループ展」が開催される。絵画や木工作品など個性豊かなアート作品を展示。高津さんは「人工知能（AI）にはできない、一人一人の人生や日常から感じるワクワクを表現した作品に触れてほしい」と来場を呼びかけている。高津さんは同町出身。CGアートや手描きの作品を制作